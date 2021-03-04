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تسجيل صفر إصابات جديدة بكورونا بشمال سيناء لليوم الثانى

الخميس، 04 مارس 2021 06:16 م
تسجيل صفر إصابات جديدة بكورونا بشمال سيناء لليوم الثانى صحة شمال سيناء - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا صفر إصابات جديدة لليوم الثانى على التوالى، وشفاء 10 مصابين، وأعلنت صحة شمال سيناء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل صفر حالة إيجابية، وشفاء 10 مصابين، ولم تسجل أى حالات وفيات جديدة من بين المصابين بكورونا .

وتابع البيان أن من يتلقون العلاج بمستشفيات المحافظة المخصص فيها أماكن عزل وعلاج حالات كورونا تحت الرعاية الطبية المباشرة 4 حالات، و 69 حالة عزل منزلى يتلقون العلاج فى بيوتهم وفقا للبروتوكول العلاجى المتبع .

وجاء فى البيان أن إجمالي احصائيات متابعة كورونا فى عموم مراكز وقرى شمال سيناء منذ ظهور الجائحة سجلت 108 حالة وفاة، 317 حالة ايجابية، فيما بلغ  إجمالي عدد حالات الشفاء 1816 حالة.

وفى تصريحات له اعلن عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل للحصول على مصل التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام .

وواصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بشمال سيناء أعمال تعقيم وتطهير مناطق واحياء بالعريش، كما واصلت مديرية الصحة بشمال سيناء، حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا .

 

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