تراجع جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بالختام.. وإعادة التداول على سهمى "الرابطة" و"لوجستيك"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسرًا 31.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5653.32 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.64% خاسرًا 39.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6164.01 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.27% خاسراً 12.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4649.19 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% خاسراً 17.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4828.29 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 208 مليون سهم بقيمة 43.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.40%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي العقار والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.88%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسيكو للصناعات، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بالتعديل على نص المادة 14 من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 إلى 8 أعضاء، وتمت الموافقة على جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية.

كما أعلنت شركة كامكو للاستثمار، نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الأربعاء، وتم اعتماد البيانات المالية المجمعة والمدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والتوصية للجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والتوصية للجمعية العامة العادية بتعيين وليد عبد الله العصيمي كمراقب الحسابات الخارجي للشركة بدلًا عن بدر عادل العبد الجادر وذلك مراعاة لمدة التغيير الإلزامي لمراقب الحسابات الخارجي، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

وتحولت شركة كامكو للاستثمار، للخسائر بقيمة 2.7 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل صافي أباح 3.03 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض 188.6%، وبلغت خسائر السهم 7.85 فلس مقارنة مع 12.47 فلس بنسبة انخفاض 162.95%.

في السياق ذاته تعقد شركة أجيليتي للمخازن العمومية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس الجاري، وذلك لمناقشة البيانات المالية مدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

في سياق منفصل أعلنت بورصة الكويت، إعادة التداول على أسهم شركتا رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، كي جي إل لوجستيك(لوجستيك)، بعد إفصاحهما بأنه لا صلة لها أو لشركاتها التابعة أو الزميلة أو أي من موظفيها بشأن صدور حكم قضائي من محكمة التمييز بالسجن 7 سنوات لرئيس شركة استولى على أموال "الموانئ".