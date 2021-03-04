تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.15% بضغوط هبوط 10 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام ل سوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% خاسرًا 14.39 نقطة ليصل إلى مستوى 9295.89 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.59% خاسرًا 155 نقطة ليصل إلى مستوى 26010.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.2 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والبنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.15%، ثم قطاعي المواد الأساسية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.11%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.82%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.21%، ثم قطاعي التأمين والمرافق العامة بنسبة 0.05%.

وقفز 69 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 8.21%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 7.43%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 5.57%، وتراجع 104 سهماً على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 3.49%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 2.87%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 2.64%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 288.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة البلاد المالية، إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق، وتم إجراء عملية إعادة التوازن للصندوق أمس الأربعاء.

في سياق آخر أعلنت شركة الأندلس العقاریة عن توصیة مجلس الادارة بتوزیع أرباح نقدیة على المساهمين عن السنة المالیة المنتهية في 31 دیسمبر 2020، بتوزيع 35 مليون ريال سعودي على 70 مليون سهم بحصة 0.5 ريال لكل سهم.