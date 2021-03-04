تحويلات مرورية أسفل الطريق الدائرى بالخصوص لأعمال تطوير محور شركات البترول

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التحويلات المرورية الجديدة للقطاع ( أ ) لطريق شركات البترول، من نزلة الخصوص أسفل الطريق الدائري لتخفيف الضغط المروري أثناء أعمال تطوير محور شركات البترول وتطوير طريق مصر الاسماعيلية الزراعي.

من المقرر أن تكون التحويلات المرورية كالآتى: على القادم من كافة مناطق القاهرة والدائرى ومتجه إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي التوجه عبر طريق الشركات بمسطرد، حتى مناطق سيرياقوس (كوبري الهويس) ثم الانتقال إلى القاهرة / الإسماعيلية ثم العودة مرة أخرى إلى طريق شركات البترول عن طريق كوبرى سيرياقوس العلوى، وذلك حتى كوبرى كفر حمزة والعودة إلى السير على طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي فى الاتجاه القادم من الإسماعيلية حتى كوبرى السماد للتوجه لطريق شرق ترعة الاسماعيلية. كما وجه الهجان بتكثيف الخدمات المرورية على الطريق لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية الهامة والتي ستقضي على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل، بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاؤها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ، جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد محمدي رئيس مدينة الخصوص، وأعضاء مجلس نواب، والعميد هشام دياب وكيل إدارة مرور القليوبية.