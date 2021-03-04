اليوم السابع
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تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ واستئناف حركة الصيد بميناء البرلس.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 12:47 م
تحسن حالة الطقس بكفر الشيخ واستئناف حركة الصيد بميناء البرلس.. صور استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تحسنت حالة الطقس، بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات القروية، باستمرار رفع مياه الأمطار من الشوارع، كما أعلنت غرفة إدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، استئناف حركة الصيد بميناء الصيد بالبرلس، والدخول والخروج، بعد توقفها أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، التى شهدتها المحافظة من أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وتلقت غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من مدير ميناء البرلس، باستئناف حركة الصيد بالميناء، وانتظمت حركة سروح المراكب بعد تفتيش المراكب من قبل الأجهزة الأمنية وهيئة الثروة السمكية وتزويدها بالوقود والثلج والتعليمات المشددة، كما تم استئناف حركة الصيد ببحيرة البرلس وبوغاز رشيد، والقرى المطلة على البحر المتوسط ونهر النيل.

استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس
استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس

 

انطلاق مراكب الصيد من ميناء البرلس
انطلاق مراكب الصيد من ميناء البرلس

 

مراكب صيد تنطلق في رحلات صيد
مراكب صيد تنطلق فى رحلات صيد

كفر الشيخ

ميناء الصيد بالبرلس

محافظة كفر الشيخ

بوغاز رشيد

طقس

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