تحرير 5385 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد - كريم صبحى

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5385 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2605 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة السير بدون تراخيص، 32 مخالفة موقف عشوائى، 33 مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.