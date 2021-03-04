تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض "مطواة" فى مشاجرة بينهما.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى فى الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملابسات الحادث، وتبين وقوع مشاجرة بين شخصين نتج عنها متوفى ونقل للمستشفى.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن وراء ارتكاب الحادث، عاطل كان اقترض 300 جنيه من المجني عليه، ويوم الواقعة، طالب المجني عليه، المتهم برد المبلغ لكنه رفض وعاتبه على كثرة طلبه للمال وطعنه طعنة نافذة في البطن أودت بحياته.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الحادث وملابساته، وقررت حبس المتهم .