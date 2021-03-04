تأكيد أممى على ضرورة تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل

كتب : أحمد جمعة

في إطار جهوده المستمرة لحشد الدعم لعملية الحوار الليبي-الليبي ثلاثية المسارات، توجّه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش أمس إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوي.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن المبعوث الخاص التقى اليوم بوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوجدانوف، حيث جرت مناقشة طيف واسع من القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، بما في ذلك سبل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.

وشدد الطرفان على الحاجة الملحة للمضي قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. وجدّد الوزير لافروف ونائب الوزير بوجدانوف دعم روسيا لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة وموحدة.