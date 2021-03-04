بيان بريطانى فرنسى ألمانى: إيران تحاول إنتاج اليورانيوم بجانب انتهاكات أخرى

كتب أحمد عرفة

قال بيان بريطاني فرنسي ألماني، إن بعض إجراءات إيران النووية لا يمكن التراجع عنها، موضحًا أنه لا يوجد سبب مدني معقول لتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 20%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بيان بريطاني فرنسي ألماني، أن إيران تحاول إنتاج معدن اليورانيوم إلى جانب انتهاكات أخرى، متابعا: نرحب بالاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لكنه غير كاف.

وتابع بيان بريطاني فرنسي ألماني: لدينا مخاوف جادة من سلوك إيران وعدم شفافيتها، مستطردا: قررنا تأجيل طرح قرار انتقاد إيران لمنح المحادثات فرصة.



وقال بيان بريطاني فرنسي ألماني: نحتفظ بطرح قرار انتقاد إيران إذا لم تتعاون، متابعا: نحض إيران على عكس مسارها ووقف خروقها دون تأخير.

واستطرد بيان بريطاني فرنسي ألماني: نريد دفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي ثم الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية.