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بيان بريطانى فرنسى ألمانى: إيران تحاول إنتاج اليورانيوم بجانب انتهاكات أخرى

الخميس، 04 مارس 2021 10:53 م
بيان بريطانى فرنسى ألمانى: إيران تحاول إنتاج اليورانيوم بجانب انتهاكات أخرى إيران - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال بيان بريطاني فرنسي ألماني، إن بعض إجراءات إيران النووية لا يمكن التراجع عنها، موضحًا أنه لا يوجد سبب مدني معقول لتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 20%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف بيان بريطاني فرنسي ألماني، أن إيران تحاول إنتاج معدن اليورانيوم إلى جانب انتهاكات أخرى، متابعا: نرحب بالاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية لكنه غير كاف.

وتابع بيان بريطاني فرنسي ألماني: لدينا مخاوف جادة من سلوك إيران وعدم شفافيتها، مستطردا: قررنا تأجيل طرح قرار انتقاد إيران لمنح المحادثات فرصة.

وقال بيان بريطاني فرنسي ألماني: نحتفظ بطرح قرار انتقاد إيران إذا لم تتعاون، متابعا: نحض إيران على عكس مسارها ووقف خروقها دون تأخير.

واستطرد بيان بريطاني فرنسي ألماني: نريد دفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي ثم الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية.


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