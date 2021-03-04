اليوم السابع
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بيان أمريكى لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدى التعاون

الخميس، 04 مارس 2021 12:23 م
بيان أمريكى لاجتماع وكالة الطاقة الذرية: إيران حصلت على فرصة جديدة لتبدى التعاون وكالة الطاقة الذرية - صورة أرشيفية
رويترز

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أبلغت الولايات المتحدة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أن إيران حصلت على فرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب.

جاء البيان الأمريكي إلى المجلس بعد وقت قصير من إعلان دبلوماسيين إلغاء خطط إصدار قرار ينتقد إيران.

وذكر البيان "إيران حصلت الآن على فرصة أخرى من المدير العام (للوكالة) لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستعمل، مثلها مثل جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة، على تقييم وجهات نظرنا بشأن الخطوات التالية للمجلس وفقا لما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة السانحة أمامها لمعالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل نهائي وموثوق".

 

 

 

 


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امريكا

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