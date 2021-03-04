بورصة قطر تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط هبوط 19 سهمًا

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.40% خاسراً 40.26 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 216.5 مليون سهم بقيمة 466.7 مليون ريال عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة، وتراجع 19 سهماً، وارتفع 25 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.40%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%، 0.12%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الصناعات والنقل بنسبة 0.17%، 0.12%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة قطر، تعطلها رسمياً يوم الأحد الموافق 07 مارس، على أن يستأنف الدوام الرسمي يـوم الاثنين المـوافـق 8 مارس، وذلك بناءً على تعميم هـيئة قطـر للأسـواق المـالـية رقـم م.ر.ت-28-2021 وعـميم مـصـرف قـطـر المـركـزي رقــم (إ ر 3) لسنة 2021 والخاص بعطلة يوم البنوك العاملة بدولة قطر.

في سياق آخر أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة يوم 22 مارس الجاري، وذلك لمناقشة إقرار مسودة البيانات المالية الختامية لعام 2020 واقتراح توزيع أرباح على المساهمين.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.