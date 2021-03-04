يذكر أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أعلن أمس، أنه من المتوقع أن تتحقق المناعة الجماعية ضد فيروس "كورونا" بين الروس في النصف الأول من هذا العام.

وكان موراشكو قد أعلن في وقت سابق أن الفترة من فبراير إلى مارس من العام الجاري قد تكون نقطة تحول في مكافحة وباء "كورونا" في روسيا، مشيرا إلى أنه بعد هذه الفترة ستبدأ الجائحة بالتراجع.