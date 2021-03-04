بلجيكا: يجب فعل كل ما بوسعنا لإعادة أطفال عناصر داعش الأوروبيين من سوريا

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو، إنه يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة أطفال عناصر داعش الأوروبيين من سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى وقت سابق، أعلن وزير مالية بلجيكا، أن بلاده ستستقبل ستة من أيتام مقاتلى داعش، قادمين من مخيمات يسيطر عليها الأكراد فى سوريا.



وقال الوزير البلجيكي - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "هؤلاء أطفال وُلِدوا في بلدنا، وهم لا يملكون عائلة الآن"، مشيرًا إلى أن فرنسا وهولندا والنرويج اتخذت إجراءات مماثلة مؤخرًا.