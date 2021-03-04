بدء حملة التطعيم بلقاح كورونا بمستشفى سمالوط فى المنيا.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقة الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، بدء تفعيل مبادرة لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين، والتى انطلقت اليوم من داخل مستشفي سمالوط النموذجي شمال المحافظة.

تشهد المبادرة تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي والأورام والمواطنين الذين أجروا عمليات جراحية مثل قلب مفتوح أو قسطرة مخية أو طرفية أو زراعة كلي أو كبد والذين قاموا بالحجز من خلال موقع وزارة الصحة.

وقال أحد المواطنين، والذي حصل على اللقاح أنه قام بالحجز، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا بوزارة الصحة، وكان حريصا على ذلك لأنه يعاىي من أمراض المزمنة وتقدم في السن ويعيش بمفرده.

وقام المحافظ بتفقد أعمال بدء التطعيم، وشدد على حسن معاملة المواطنين المتقدمين للحصول على اللقاح، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعى.