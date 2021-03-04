بدء تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا مجانا اليوم بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سيتم بدءًا من اليوم الخميس، بتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء بمركز اللقاح بمستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي".

وأوضح مكى، أنه سيتم البدء بتطعيم كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام، ونقص المناعة، ومرضى الفشل الكلوى، ومرضى زراعة الكلى والكبد، ومرضى القلب، وعمليات القلب المفتوح، وقساطر القلب والقساطر المخية، ودعا مكى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.

وكلف الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وكيل المديرية للطب الوقائى ومدير الطب الوقائى ومدير الطب العلاجى بمعاينة المكان الجارى تجهيزه لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى لها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم والتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم والتأكد من تدريب الصيادلة على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم واعدام الزجاجات الفارغة.