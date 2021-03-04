اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 02:50 م
خالد صلاح
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بدء تلقى كبار السن لقاح كورونا بمستشفيات كفر شكر ومعهد ناصر بشبرا

الخميس، 04 مارس 2021 01:50 م
بدء تلقى كبار السن لقاح كورونا بمستشفيات كفر شكر ومعهد ناصر بشبرا صرف لقاح فيروس كورونا بالقليوبية
القليوبية: فريق المحافظات

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أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، بدء تشغيل مركز تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد COVID-19 بمستشفى كفر شكر المركزى المطور حديثا، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان له، أن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية، وهما مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر بشبرا الخيمة.

وأشار عبد الغنى، إلى أنه يتلقى المواطنون الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الجرعة الأولى من اللقاح، لافتا إلى أنه يتم التسهيل على المواطنين فى سرعة صرف لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفي كفر شكر المركزي

صرف لقاح كورونا

لقاح كورونا

مستشفي معهد ناصر بشبرا

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