بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

انطلقت مساء اليوم، الخميس عملية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة البحر الأحمر بلقاح فيروس كورونا المستجد بعد تسجيلهم عبر الموقع الرسمي التى خصصته وزارة الصحة للحصول علي اللقاح، بحضور اللواء عمرو حنفي محافط البحر الأحمر.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن تم تخصيص وحدة الأحياء شمال الغردقة لتطعيم لقاح فيروس كورونا فيها لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بكونها من المقرات الصحية الحديثة والواسعة والمجهزة بجميع الخدمات المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تحديد توقيت التطعيم بداية من الساعة الثالثة عصرا حتي التاسعة مساء يوميا جاء ليتيح الفرصة في الفترة الصباحية لممارسة الوحدة الصحية عملها الطبيعي بالكشف علي المرضى.

وتابع: أن تم البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم فى تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة، ومرضى الفشل الكلوى، ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، وذلك سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع.



التطعيم بوحدة صحة الاحياء



المحافظ يشهد انطلاق بدأ التطعيم