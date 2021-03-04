بدء تطعيم أهالى مطروح من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.. صور

مطروح – حسن مشالي

بدأت مديرية الصحة، اليوم، الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من تحصين المواطنين ضد فيروس كورونا، بعد أن انتهت المرحلة الأولى بتطعيم الأطقم الطبية، لتبدأ مرحلة تحصين أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال تطعيمهم بلقاح كورونا داخل مركز القلب بمستشفى مطروح العام.

وأجرى "اليوم السابع" بثا مباشر، لمتابعة تطعيم المواطنين، بلقاح كورونا، بعد تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة المصرية، والذين أعربوا عن ارتياحهم بعد تلقيهم اللقاح دون الإحساس بآلام أو أعراض فورية، مقدمين الشكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة، على اهتمامهم ورعايتهم بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة، والمصريين عامة.

ويجرى داخل المكان المخصص بمركز القلب، المخصص لتقديم اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتحصينهم ضد فيروس كورونا، ضمن الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المصريين والحفاظ على صحتهم.

ووجه اللواء خالج شعيب محافظ مطروح، بتوفير جميع الإمكانيات، لراحة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سيتلقون اللقاح بمحافظة مطروح، ممن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة، وتم إخطارهم بالموافقة وموعد تلقيهم اللقاح، من خلال رسالة على التليفون المحمول.



التطعيم



الغرفة



المركز التخصصى لجراحة القلب



أهالى مطروح



تطعيم أهالى مطروح



غرفة التطعيم