بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بمجمع الإسماعيلية الطبى

وشهد محافظ الإسماعيلية أعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لعدد 100 حالة من إجمالى 200 حالة مستهدفة للحصول على اللقاح فى اليوم الأول من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعة الثانية بعد مرور 21 يوما من الحصول على الجرعة الأولى.

وخلال تواجد المحافظ بمجمع الإسماعيلية الطبى أشاد بالإجراءات المتبعة والتنظيم من قبل مديرية الصحة ومجمع الإسماعيلية الطبى، بدأ من استقبال الحالات وتوقيع الكشف الطبى عليهم وقياس الضغط والسكر تمهيدا لإعطائهم اللقاح.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا حتى بعد أخذ اللقاح، للمحافظة على الصحة العامة لجميع المواطنيين.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على سلامة المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبى ومساعدتهم خاصة كبار السن، مع ضرورة الحفاظ على المنشآت الصحية خاصة بعد افتتاح رئيس الجمهورية مجمع الإسماعيلية الطبى وأصبح منشأة طبية تليق بالمواطن الإسماعيلاوى.

رافق محافظ الإسماعيلية خلال الجولة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، والدكتور هيثم رشوان مدير مجمع الإسماعيلية الطبى.