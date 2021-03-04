بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا بالإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه سيتم اليوم الخميس، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بلقاح فيروس كورونا، من المجمع الطبي بالشيخ زايد، مشيرًا إلي أن حملة التطعيم ستبدأ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بحضور قيادات المحافظة.

ووجهت المديرية، رسالة عاجلة تزامنا مع بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن اليوم، بلقاح فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، موضحة أن المواطنين الذين يحصلون على اللقاح، جرى استلام ورقهم بشكل إلكتروني، من خلال الموقع المخصص بالتسجيل للحصول على اللقاح، وجرى إبلاغهم من خلال رسالة نصية على الهاتف المحمول، أو رسالة على واتساب بمكان وموعد التطعيم.