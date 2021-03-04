اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 05:12 م
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بدء اجتماع أوبك+ لبحث سياسة إنتاج النفط

الخميس، 04 مارس 2021 03:42 م
بدء اجتماع أوبك+ لبحث سياسة إنتاج النفط نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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بدأ من قليل، اجتماع أوبك+ لبحث سياسة إنتاج النفط، وقال وزير الطاقة السعودي إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.

كان الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.

وكان قد قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن من السابق جدا لأوانه إعلان الانتصار على فيروس كوفيد-19 وإنه يجب على منتجي النفط الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر.
 
 

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