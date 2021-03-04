بدء اجتماع أوبك+ لبحث سياسة إنتاج النفط

رويترز

بدأ من قليل، اجتماع أوبك+ لبحث سياسة إنتاج النفط، وقال وزير الطاقة السعودي إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.

كان الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.