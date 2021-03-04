بدء إزالة الأبنية المخالفة أعلى مسجد الرحمانية بالبحيرة.. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، فى إزالة الأبنية المخالفة، التى تم إنشائها أعلى مسجد النجار بمركز الرحمانية، والتى آثارت الجدل مؤخرا على وسائل السوشيال ميديا.

وشهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، حالة من الجدل بعد قيام أحد رجال الأعمال ببناء طابق أعلى مسجد قد قام بإنشائه منذ عدة سنوات.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بصورة المسجد الذى يقع على طريق الرحمانية - دسوق تعلوه القباب وفوقها تمتد أبنية بصورة غريبة تثير الاندهاش.

كان قد طالب رواد السويشال ميديا، بإزالة الطوابق المرتفعة عن المسجد لعدم مراعتها للذوق العام وحفاظا على حرمة بيوت الله تعالى.

وأكد الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عدم انضمام المسجد لولاية مديرية الأوقاف، لأن العقار الذى يعلوه المسجد لم يتم تسجيله حتى الآن، مضيفا أنه سيتم إشراف مديرية الأوقاف على المسجد بعد انتهاء إزالة المخالفات العالقة وتوفيق الأوضاع القانونية للعقار .