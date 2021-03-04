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بالقانون.. حالات ترث فيها المرأة طليقها

الخميس، 04 مارس 2021 04:30 ص
بالقانون.. حالات ترث فيها المرأة طليقها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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هل ترث المرأة المطلقة زوجها؟.. سؤال قد يشغل بال الكثير من المواطنين، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أبرز الحالات التى ترث فيها المرأة مطلقها طبقاً لنص القانون المصرى.

يقول المحامى خالد محمد، إن هناك عدة حالات متعلقة بالميراث والطلاق وهى كالآتى:

 
1- إذا كانت مطلقة طلاقا عرفيا (بدون عقد)، أى أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم، فليس من شرط وقوع الطلاق تسجيله.
  
2- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة، ولا ترث منه، لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها.
  
3- إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق، فإنها ترث منه، وتنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته، لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.
  
4- إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة، ثم مات زوجها، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها، فلا ترث ولا تعتد للوفاة، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون المصرى حدد الحالات التى ترث فيها الزوجة رغم طلاقها، فهناك قواعد فقهية وقانونية تجيز أن ترث الزوجة زوجها حتى وإن كانت مطلقة، فالطلاق فى بعض الحالات لا يمنع الزوجة من ورث زوجها، فبعض الحالات يكون الزوج قاصداً طلاق زوجته أثناء مرضه حتى لا ترثه، وهذا لا يجوز شرعاً وقانوناً، كما أن إذا توفى الزوج خلال فترة العدة التى يجوز للزوج فيها إعادة زوجته فإنها ترث طبقاً للقانون.

 


ميراث الزوجة

حالات ميراث الزوجة المطلقه

الطلاق

الميراث

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محكمة الاسرة

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