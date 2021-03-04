انقطاع المياه عن أبو النمرس ومناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات غدا

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: (مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل والقرى التابعة لها ( قرى ترسا - شبرامنت- الحرانية - زاوية أبو مسلم - المنوات - منيل شيحة - طموه)، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة 10 مساء غدا الجمعة وحتى الساعة 6 صباحاً بعد غد السبت.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع يرجع إلى أعمال إصلاح وصيانة بمحطة مياه أبو النمرس واستكمال تغيير باقى المواسير لخط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للأماكن المتأثرة وللطوارئ يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.