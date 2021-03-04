وذكرت سفارة الهند بالقاهرة ،في بيان لها اليوم الخميس، أن اللقاء تناول ضرورة توسيع التجارة وزيادة الاستثمارات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا التي يواجهها المصدرون والمستوردون من كلا البلدين.



وأضافت السفارة أنه شارك ،في الاجتماع من الجانب الهندي، ممثلون عن هيئة تنمية الصادرات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA)، المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك (CBIC) ؛ إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، منظمة تعزيز التجارة الهندية؛ ومن الجانب المصري ممثلون عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، مصلحة الجمارك المصرية ، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الإدارة المركزية للحجر الزراعي ووحدة صحة النبات، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، هيئة تنمية الصادرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشارت سفارة الهند إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر بلغ 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020.