انطلاق حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بسوهاج.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز رعاية طفل شرق سوهاج، المخصص لتلقى لقاح فيروس كورونا، إقبالا من جانب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، في أول أيام تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، وذلك وسط إجراءات احترازية مع التباعد الاجتماعي بين الأفراد الذين قاموا بالتسجيل على موقع الوزارة من أجل الحصول على اللقاح اليوم البالغ عددهم 50 شخصا.

من جانبها، قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، لـ"اليوم السابع"، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المقر والتأكيد على لبس الكمامات الطبية، وعمل التجهيزات اللازمة لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان ويتكون الفريق الطبي من 20 طبيبا و4 صيادلة 23 ممرضا.

وأضافت أن المستهدف هم 50 مواطنا من مستحقى جرعة اللقاح خلال المرحلة الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.