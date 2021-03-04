انتشال 7 جثث لضحايا حادث سقوط سيارة بنهر النيل فى أسيوط.. صور

كان اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد ورود بلاغ من رئيس مباحث مركز صدفا بسقوط سيارة 7 راكب بنهر النيل أمام معدية قرية مجريس بمركز صدفا، مما أدى إلى غرق جميع ركابها.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث،كما انتقل اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط، منذ قليل، إلى مكان الحادث وتابع جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لانتشال جثث المتوفين ورفع السيارة من المياه رافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأسفر الحادث عن وفاة جميع ركاب السيارة وهم 7 وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام وصدفا المركزى وهم: حنفى محمود عبدالحافظ 64سنة، وسيد عبد الرحيم خليفة 43سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزى، ومحمود عرفة محمد 20سنة ومحمد مختار كمال 31سنة، ومصطفى كمال عبدالحافظ 48سنة، ومصطفى أشرف أحمد 20سنة وشحاتة سيد محمد 45 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة والجميع من قرية الدوير صدفا وجارى العمل لانتشال السيارة والإفادة عند الانتهاء وتم تحرير المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.