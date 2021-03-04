اليوم السابع
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اليونان: تسجيل 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 05:00 ص
اليونان: تسجيل 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، تسجيل 2702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 20 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

وبذلك يبلغ عدد المصابين منذ اكتشاف الجائحة في البلاد 197 ألفًا و 279 شخصًا، حسبما أفادت صحيفة "كاثيمريني" الوينانية عبر موقعها الإلكتروني، كما توفي 40 شخصًا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليبلغ عدد الوفيات 6597 شخصًا، فيما لا يزل 431 شخصًا في أقسام العناية المركزة، بينما تحسنت الحالة الصحية لـ 1367 شخصًا.

يذكر أن اليونان فرضت حجرًا صحيًا في البلاد منذ 7 نوفمبر الماضي، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد، حيث أغلقت المدارس والمسارح والمتاحف ودور السينما ومحلات تقديم الطعام وصالونات الحلاقة.

 


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