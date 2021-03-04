اليوم العالمى للسمنة.. كل ما تريد معرفته عن جراحات البدانة وأنواعها وفوائدها

كتبت هند عادل

السمنة مرض مزمن لا يؤثر فقط على الجوانب الجسدية للفرد ، ولكن يؤثر أيضًا على عائلته وإنتاجيته، فحالات زيادة الوزن والسمنة المرضية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، ويحتفل العالم فى الرابع من مارس من كل عام باليوم العالمي للسمنة، ويهدف هذا اليوم لزيادة الوعي من أخطار السمنة الصحية، حيث برزت البدانة في مرحلة الطفولة كأحد التحديات الصحية العالمية الكبرى فهي تؤثر سلبيًا على أكثر من 41 مليون طفل يعيشون اليوم في العالم، ويتوقع أن يصل هذا عددهم إلى 70 مليون طفل بحلول العام 2025، إن استمرت الاتجاهات الحالية بدون تغيير.

ووفقا لتقرير لموقع time now news نمط الحياة غير المستقر هو سبب رئيسي للسمنة، أثناء الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا قيد الناس أنشطتهم إلى حد كبير وأصبح زيادة الوزن مشكلة رئيسية، تعتبر منظمة الصحة العالمية الآن هذه المشكلة الصحية العالمية مرضًا لأنها تساهم في تطوير العديد من الحالات التي تهدد الحياة ، ولهذا السبب من الضروري علاج السمنة.

مؤشر كتلة الجسم (BMI) هو نسبة الوزن بالكيلوجرام والطول بالمتر المربع تستخدم لقياس درجة السمنة مع زيادة مؤشر كتلة الجسم ، يزداد خطر الإصابة بمشكلات صحية. المشكلة الأكثر شيوعًا المرتبطة بالسمنة هي مرض السكري من النوع الثاني حيث يصاب حوالي 40 ٪ من مرضى السمنة بمرض السكري، تشمل المشاكل الصحية الأخرى ارتفاع ضغط الدم ، فرط شحميات الدم (حالة عندما يكون هناك مستويات عالية من جزيئات الدهون في الدم) ، واضطراب النوم ، ومشاكل المفاصل ، والعقم ، وأمراض القلب ، و DVT (تجلط الأوردة العميقة - تكوين جلطة دموية في الأوردة العميقة)، والعلاج المبكر للسمنة سيمنع تطور هذه المشاكل الصحية.

النهج الأول لإدارة السمنة هو عادة التوازن بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة على مدى فترة طويلة. ومع ذلك ، يجد بعض الأشخاص صعوبة في إنقاص الوزن على الرغم من تجربة أنظمة غذائية وممارسة مختلفة يحدث هذا بشكل خاص في حالات السمنة من الدرجة الثانية والثالثة مع مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يبلغ 32.5 وما فوق ، وخاصة المصحوبة بمشاكل صحية مثل مرض السكري وأمراض القلب. في هذه الحالات يمكن أن تساعد جراحة السمنة.

تعمل جراحة علاج السمنة على مفهوم التسبب في فقدان الوزن عن طريق تقييد كمية الطعام التي يمكن للمعدة الاحتفاظ بها ، مما يتسبب في سوء امتصاص العناصر الغذائية ، أو عن طريق الجمع بين كل من تقييد المعدة وسوء الامتصاص. غالبًا ما تؤدي إجراءات علاج البدانة إلى تغيرات هرمونية يتم إجراء الجراحة باستخدام تقنيات طفيفة التوغل مثل الجراحة بالمنظار. في السنوات القليلة الماضية ، تحولت جراحة علاج السمنة إلى إجراء معياري وآمن وفعال نسبيًا في جراحات السمنة ، يتم استئصال جزء من المعدة أو تصغير حجمه وفي بعض الحالات ، يتم أيضًا تقليل جزء من طول الأمعاء. هناك فقدان تدريجي للوزن بعد الجراحة يتم تحقيق 70 إلى 80٪ من الوزن الزائد في نهاية عام ونصف بعد الجراحة يزداد فقدان الوزن في الأشهر الستة الأولى.

هناك 4 أنواع من الإجراءات أبسطها هو بالون المعدة حيث يتم حشو المعدة بالبالون بالتنظير الداخلي ويعطي الشعور بالامتلاء والشبع في حين أنه قابل للعكس ، إلا أنه ليس فعالًا جدًا، حيث يجب إزالة البالون بعد 6 أشهر.كما أنه لا يسبب انخفاض في إفراز هرمون الجوع "الجريلين" بواسطة الخلايا الموجودة في الجهاز الهضمي. المسالك.

الإجراءات الثلاثة الأخرى هي تكميم المعدة ، المجازة المعدية ، المجازة المعدية المصغرة تتضمن هذه التغييرات تغييرات كبيرة في المعدة والأمعاء ، وفي 86٪ من الحالات ، تؤدي إلى فقدان الوزن المستمر ، وعادة ما يكون 70 إلى 80٪ من وزن المريض الزائد.

تؤدي جراحة السمنة إلى فقدان وزن أكبر من التدخلات غير الجراحية لفقدان الوزن وهي فعالة للغاية في علاج الأمراض المصاحبة المرتبطة بالسمنة يمكن للأشخاص من جميع الأعمار الاستفادة من جراحة علاج البدانة حيث تتحسن نوعية الحياة بشكل ملحوظ بعد الخضوع لهذه الجراحة. وبالتالي فإن أفضل طريقة لعلاج السمنة المفرطة هي جراحة علاج البدانة.