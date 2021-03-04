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اليمن يرحب بفرض عقوبات أمريكية على قيادات عسكرية حوثية

الخميس، 04 مارس 2021 04:00 ص
اليمن يرحب بفرض عقوبات أمريكية على قيادات عسكرية حوثية رئيس وزراء اليمن معين عبد الملك سعيد
(أ ش أ)

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 رحب مجلس الوزراء اليمني بقرار الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية لدورهما في استهداف المدنيين والسفن التجارية في المياه الدولية ودول الجوار.

وأكد مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة، مؤكدا أن استمرار الصمت يشجع مليشيا الإرهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل إيران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الإرهابية والتهديدية لسلامة وأمن الملاحة العالمية ودول الجوار".

ولفت المجلس، إلى أن الهجمات الانتحارية لمليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف محافظة مأرب لم تجنِ سوى المزيد من الهزيمة، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، من أجل إجهاض المشروع الإيراني في اليمن، مثمنا الدور الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وحمّل مجلس الوزراء اليمني ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، واستمرار استهدافها للمدنيين والنازحين في مأرب ورفضها الحلول السلمية للأزمة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواقف واضحة من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين والنازحين في مأرب.

 

 


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