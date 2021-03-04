"الوزراء اليمني" يحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تفاقم استهداف المدنيين والنازحين

(أ ش أ)

حمل مجلس الوزراء اليمني، مليشيا الحوثى كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواقف واضحة من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين والنازحين في مأرب.

وتدارس مجلس الوزراء - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية - في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدد من القرارات بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه ، إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران للحل السياسي، وأن لجوء مليشيا الحوثي الى استهداف المدنيين والنازحين في مأرب هو الوجه الحقيقي لهذه المليشيات الإجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014.

وشدد على أن تصعيدها العسكري في مأرب وهجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة الإيرانية على مخيمات النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، يؤكد ما حذرت منه الحكومة مرارا من أن هذه المليشيات لا تؤمن بالسلام وتتحدى كل الجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية.