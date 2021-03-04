النيابة تحقق فى واقعة مصرع سيدة صدمها طفل بسيارة والده بالسويس

وكانت قوات الشرطة بالسويس، تمكنت من ضبط الطفل الذي هرب بعد وقوع الحادث، وحضر والده التحقيقات بالنيابة العامة، وقال والد الطفل بالتحقيقات، إنه بالفعل كان يقود نجله السيارة، وما حدث أنه كان مسافر وقام نجله بتوصيله بالسيارة إلي موقف الأتوبيس، وكان من المفترض أن يعود الطفل بالسيارة إلي المنزل، ولكن وقع الحادث.

وأكد والد الطفل، أن سبب استعانته بنجله لتوصيله هو أنه قام مؤخرا بإجراء عملية جراحية، ولذلك طلب من نجله أن يقوم بتوصيله إلى موقف الأتوبيس.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة بمنطقة الفردوس السكنية التابعة لحي عتاقة، وانتقلت قوة من شرطة النجدة، وضباط القسم لموقع البلاغ.



وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان، بأن طفل عمره 13 عاما قاد سيارة والده مسرعا داخل الضاحية السكنية، وفقد القدرة على التحكم بعجلة القيادة واصطدم بعمود إنارة وتصادف أثناء ذلك مرور المجني عليها فسقط على رأسها، قبل أن تستقر السيارة في جدار عمارة سكنية.

ونقل الأهالي السيدة المصابة في سيارة ملاكي إلى مستشفى السويس العام، إلا أنها توفيت عقب وصولها، بسبب إصابتها المباشرة في الرأس والصدر والذى نتج عنه نزيف حاد.