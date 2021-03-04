المستشفى التعليمى بطنطا ينجح فى إجراء 5 عمليات كى بؤر كهربائية فى القلب بالمجان

من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جاهزية وحدة كهروفسيولوجية القلب بالمستشفى التعليمى العالمى لإجراء هذه العمليات، والتى تشكل نسبة كبيرة من حالات مضاعفات القلب والوفاة المفاجئة.

وأشار عميد طب طنطا، إلى أن وحدة كهروفسيولوجية القلب تعد الأولى من نوعها فى وسط الدلتا، حيث تضم أحدث الأجهزة الطبية التى تماثل نظيرتها فى كبرى المستشفيات والمراكز الطبية العالمية المتخصصة، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمى، أن هذه العمليات تجرى بالمجان عن طريق المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، أو عن طريق القطاع المجانى بالمستشفى، أو من خلال مشاركة المجتمع المدنى.