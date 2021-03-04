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المرور تستعد لآثار الطقس السيئ بغرف عمليات فى المحافظات

الخميس، 04 مارس 2021 04:00 ص
المرور تستعد لآثار الطقس السيئ بغرف عمليات فى المحافظات غرف عمليات المرور - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات لمواجهة تقلبات الطقس سواء بسقوط أمطار أو ظهورالشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.

وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة تقلبات الطقس، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث.

وتتابع غرف العمليات المنتشرة بالمحافظات بشكل مستمر مدى الرؤية بالطرق الرابطة بين المحافظات خاصة الطرق السريعة والمحاور.
 
وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وتحرص إدارات المرور على نشر سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لمواجهة أى طارئ، وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

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