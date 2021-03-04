وسعى الرئيس السابق جون دراماني ماهاما الذي خاض انتخابات 2020 على بطاقة حزب "المؤتمر الوطني الديمقراطي"، للطعن في صحة النتائج والإعلان اللاحق للرئيس أكوفو أدو كفائز برئاسة غانا، وقال محاموه إنه من المتوقع أن يخاطب ماهاما أنصاره خلال اليوم.



وبحسب مفوضية الانتخابات، أعيد انتخاب الرئيس نانا أكوفو أدو بنسبة 59ر51% من الأصوات مقابل 36ر47% لسلفه وخصمه جون دراماني ماهاما من المعارضة الرئيسية في مؤتمر الحوار الوطني، وفصل فقط 515 الف صوت بين المرشحين.



وقال مراقبون دوليون ومحليون إن الانتخابات كانت هادئة بشكل عام، غير أن خمسة أشخاص قتلوا في أعمال عنف في يوم الاقتراع والفرز، بحسب شرطة البلاد، وبصرف النظر عن هذه الحوادث المتفرقة ، تم الترحيب بالانتخابات بشكل عام كمثال يحتذى به في غرب إفريقيا.



وكانت هذه الانتخابات هي المرة الثالثة التي يواجه فيها هذان الخصمان السياسيان القديمان بعضهما البعض ، وكانت النتائج متقاربة بنفس القدر في الانتخابات السابقة.



وفي عام 2016 ، فاز أدو بنسبة 53.8٪، وقبل ذلك بأربع سنوات ، في عام 2012 ، حصل جون ماهاما على 50.7٪ من الأصوات، وفي ذلك الوقت، طعن أكوفو-أدو في فوز ماهاما واستأنف أمام المحكمة العليا لإبطال النتائج.



وبعد ثمانية أشهر ، وبعد مناقشات مكثفة، أيدت المحكمة فوز ماهاما، بعد وقت قصير من إعلان الحكم، اعترف نانا أكوفو أدو حينها بالهزيمة.