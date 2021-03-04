المحكمة التأديبية تجازى مدرس وسكرتير مدرسة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية

كتب عبد الله محمود

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة مدير مدرسة فى محافظة سوهاج، وسكرتير المدرسة، بعد ثبوت اختلاس المتهم الأول مصروفات التلاميذ، عن طريق إهمال المتهم الأخير ، في القضية رقم 179 لسنة 61 قضائية عليا.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم الأول، خلال فترة عمله مديرًا للمدرسة التابعة لأحد مراكز سوهاج، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وتبين أن المتهم ااستولى واختلس لنفسه 34 ألف جنيه، قيمة الرسوم المسلمة إليه من طلاب المدرسة، وتلاعب بالتزوير في البيانات المرسلة للإدارة التعليمية ومديرية تعليم سوهاج، بإثباته على خلاف الحقيقة إحصائيات من الطلاب بالنقص عن الموجود فعليًا.

وجاء بأسباب الحكم أن سكرتير المدرسة وقتها، تقاعس عن إتخاذ إجراء قانوني، بشأن عدم تقاضي هيئة التدريس لمستحقاتهم بوصفه أمين الصرف، وأهمل الموجه المالي والإداري باالإدارة التعليمية، الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمان الأول والثاني، مما ترتب عليه إرتكابهما المخالفات المنسوبة اليهما.

وعاقبت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المحال الأول، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا، ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.