اليوم السابع
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اللقاح آمن.. صحة المنوفية تكشف تفاصيل تلقى كبار السن للتطعيم ضد كورونا.. فيديو

الخميس، 04 مارس 2021 02:52 م
اللقاح آمن.. صحة المنوفية تكشف تفاصيل تلقى كبار السن للتطعيم ضد كورونا.. فيديو الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى "اليوم السابع"، لقاء مع الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، لتوضيح اليوم الأول من انطلاق تطعيم لقاح كورنا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن تطعيم فيروس كورونا المستجد تم العمل به مع أكثر من 100 حالة من كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والذين قاموا بتلقى اللقاح للحماية من فيروس كورونا المستجد.
 
 
وأشار إلى أنه اللقاح أمن جدا على المواطنين، ولم تظهر أى أعراض على الذين تلقوا اللقاح في محافظة المنوفية من الأطقم الطبية، مطمئنا الجميع أنه لا يمكن الحصول على اللقاح قبل الاطمئنان على سلامة الشخص متلقى الخدمة. 
 
وأضاف أن الهدف من التطعيم هو تقليل الفترة البينية بين الإصابة بفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية في المحافظة على دورهم دعم العاملين به وتأمين مقر لقاح فيروس كورونا فى مستشفى حميات منوف. 
 
وخصصت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار أمام مقر الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد فى مستشفى حميات منوف. 
 
وحضر اليوم الأول لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، عددا من القيادات التنفيذية  ووكيلا مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فضلا عن عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

لقاح كورونا

أخبار المنوفية

لقاحات كورونا

وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية

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