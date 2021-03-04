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الكويت تمدد قرار منع دخول غير مواطنيها إلى البلاد حتى إشعار آخر

الخميس، 04 مارس 2021 08:02 م
الكويت تمدد قرار منع دخول غير مواطنيها إلى البلاد حتى إشعار آخر طيران الكويت
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الكويتية، اليوم الخميس، تمديد منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد حتى إشعار آخر، وذلك ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم الخميس، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل وفق صحيفة "القبس".
 
وكانت إصابات كورونا في الأيام الثلاثة الماضية في الكويت قفزة قياسية، وبلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة. 
 
وكان مجلس الوزراء رفض في 22 فبراير الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، لكنه فرض في الوقت ذاته عدد من  القرارات الجديدة المتشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.

طيران الكويت

كورونا

فيروس كورونا

الكويت

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