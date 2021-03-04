اليوم السابع
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الكرملين يشدد على ضرورة منع تجدد الحرب الأهلية في أوكرانيا

الخميس، 04 مارس 2021 12:22 م
الكرملين يشدد على ضرورة منع تجدد الحرب الأهلية في أوكرانيا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
وكالات

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أعربت الرئاسة الروسية عن قلقها إزاء إعادة زيادة التوترات في منطقة دونباس الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، مشددة على أن الأولوية تكمن في منع تجدد الحرب الأهلية هناك.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "نتابع بقلق بالغ التوترات المتصاعدة عند خط التماس، ونرصد بوتيرة متزايدة قصف أراضي دونباس من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وتشكيلات أخرى تابعة لأوكرانيا منتشرة قرب خط التماس. نرصد دخول العسكريين الأوكرانيين إلى المناطق التي لا ينبغي لهم دخولها بعد إتمام عملية فصل القوات، ويستدعي كل ذلك قلقا بالغا لدينا".

 

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روسيا

دميتري بيسكوف

أوكرانيا

دونباس

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