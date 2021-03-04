القبض على صاحب مخزن لحيازته 77 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بعين شمس

كتب عبدالرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 77 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط (77850 علبة سجائر) بحوزة (صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان)، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وبمواجهته اعترف ببيعه السجائر بالسوق السوداء لكسب مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.