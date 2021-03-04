القبض على صاحب ثلاجة لحيازته 5 أطنان دواجن مجهولة المصدر بالجيزة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 5 أطنان دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وتلقت مباحث التموين، بلاغا بضبط 5 طن دواجن يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بحيازته لهذه الدواجن لبيعها وكسب مبالغ مالية.