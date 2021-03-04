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القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بهندسة شبرا.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 06:28 م
القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بهندسة شبرا.. صور القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفترة المسائية
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، سير الامتحانات الفترة المسائية بكلية الهندسة بشبرا، يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية والوكلاء ومدير البرامج ومدير عام الكلية.

واطمأن "الجيزاوى"، خلال الجولة، على اللجان وحسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، كما تفقد الإدارة الطبية والتأكد من توافر الأطباء والتمريض للتعامل مع أى حالات طارئة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول على مستوى كليات الجامعة خلال أسبوعها الأول، مشيدا بما شاهده خلال جولته من الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى العلوم وهندسة بنها، رافقه خلال الجولة الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم والوكلاء.

وقال الدكتور تامر سمير، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية ومواجهة جائحة كورونا.

القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال الجولة

القائم بأعمال رئيس الجامعة خلال الجولة
 
امتحانات الفصل الدراسى الاول
امتحانات الفصل الدراسى الاول
 
تفبقد سير الامتحانات
تفقد سير الامتحانات
 
نائب رئيس جاعة بنها خلال الجولة
نائب رئيس جاعة بنها خلال الجولة

اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

امتحانات الفصل الدراسى الاول

الاجراءات الوقائية

فيروس كورونا

كليات جامعة بنها

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