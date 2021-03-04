اليوم السابع
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العربية: شرطة الكونجرس تطلب بقاء قوات الحرس الوطنى لشهرين إضافيين

الخميس، 04 مارس 2021 07:28 م
العربية: شرطة الكونجرس تطلب بقاء قوات الحرس الوطنى لشهرين إضافيين قوات أمريكية أمام مبنى الكونجرس - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن شرطة الكونجرس الأمريكى تطلب بقاء قوات الحرس الوطني لشهرين إضافيين.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل، أن هناك إجراءات أمنية مشددة أمام مبنى الكونجرس الأمريكي بعد تهديدات باقتحامه.

وقبلها قالت شرطة الكونجرس الأمريكى: نحن على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونجرس ومجمع الكابيتول ونستعد لمواجهتها، وفقا لمصادر إعلامية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، فى وقت سابق، إن أحداث اقتحام الكونجرس في 6 يناير الماضي، والتي خلفت 5 قتلي في مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وعناصر الشرطة، "كانت مصدر إلهام لعدد من المتطرفين الإرهابيين داخل وخارج الولايات المتحدة".


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