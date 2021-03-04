وأضافت أن "ذلك تم بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة"، مشيرة الى انها "وجهت ١٠ ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار".



ومنذ تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش الإرهابي وتنشط بعض الجيوب في عدة مدن عراقية لطالما تستهدفهم القوات العراقية وقوات التحالف الدولي بالطائرات وعمليات على الأرض.