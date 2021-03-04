اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع بلازما الدم

الخميس، 04 مارس 2021 07:00 ص
الصحة تعلن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع بلازما الدم بلازما الدم - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، عن الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري، وذلك بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما.

وقال خالد مجاهد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أبرز ما نص عليه مشروع القانون، أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها فى الخارج، ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع، وينص القانون على أنه لا يجوز تجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مُرخص مع الاسترشاد بالمعايير الدولية، ولا يجوز تصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض، على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما يؤكد القانون توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة فى مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم لبيان مقدار ما جرى تجميعه، وما جرى صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز."

ووفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو من يقوم بتصدير أو استيراد "بلازما"، وكذلك كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.


الصحة

البلازما

مشتقات الدم

مراكز تجميع البلازما

بلازما الدم

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: 77.1 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:31 م

وزيرة الصحة: مصر حققت تقدما ملموسا فى أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة مقارنة بباقى دول القارة.. ودراسة قدرت التكلفة الاقتصادية الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للقاحات ‏عالميا بـنحو 4 تريليونات دولار

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:50 م

وزيرة الصحة: مصر حققت تقدما ملموسا فى أعداد أسرّة الرعاية المركزة المتاحة

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:37 م

الصحة تخصص خطا ساخنا للاستفسار عن آليات التسجيل على موقع لقاح كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 03:10 ص

"الصحة" تسجل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة وخروج 500 متعافٍ

الخميس، 04 مارس 2021 12:56 ص

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 12:09 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة