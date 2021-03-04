اليوم السابع
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خالد صلاح
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"الصحة التونسية": 27 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8074 حالة

الخميس، 04 مارس 2021 03:00 ص
"الصحة التونسية": 27 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8074 حالة لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الأربعاء ، تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و74 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 777 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 235 ألفًا و008 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 753حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و379 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 267 حالة، إلى جانب 98 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 


تونس

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