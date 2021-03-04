السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة حيازة سلاح وكمية من الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 32722 سنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 24 أكتوبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بتمكن الأجهزة الأمنية بالمركز نفاذا لإذن النيابة العامة، من ضبط "م ع" 26 سنة مزارع ومقيم بساتين الإسماعيلية مركز بلبيس، لحيازته بندقية و3 طلقات وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وأحالته النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة