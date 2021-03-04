السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة حيازة سلاح وكمية من الهيروين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وسلاح نارى بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.