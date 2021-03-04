السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة مواد مخدرة لترويجها فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 33567 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 1 نوفمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بتمكن الأجهزة الأمنية بالمركز نفاذا لإذن النيابة العامة، من ضبط سائق 41 سنة، مقيم شارع البطريق بندر بلبيس، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأحالته النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.