السجن المشدد 3 سنوات لـ11 متهما بقتل صديقهم دون عمد فى قنا

كان مدير أمن قنا، قد تلقى بلاغا بغياب "محمد. م"، مقيم بقرية دندرة بمركز قنا، عن منزله، وكشفت التحريات أن المجنى عليه اتفق مع صديقه "حربى. ح"، وأشقاؤه "عبد المعروف وعارف، وصبرى"، و"شفيق. ع"، و"عباس. ج"، و"محمد.ح"، و"أحمد. ق"، و"محمد. ج"، و"سعد. ر"، و"محمد. ح"، و"محمود. ع"، على التنقيب عن الآثار فى منزل المتهم الأول فى المنطقة الصحراوية بجبل دندره، وقاموا بحفر بئر بعمق 9 أمتار، وأثناء التنقيب انهالت الحفرة على المجنى عليه، ولم يستطيعوا إنقاذه فقاموا بردم الحفرة عليه.

واعترف 3 من المتهمين بارتكاب الحادث مع باقى المتهمين، وأرشدوا عن مكان الحفرة، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات قنا، بتهمة القتل من غير عمد، فقضت المحكمة بحبس 11 متهما وانقضاء الدعوى على المتهم الأول لوفاته.