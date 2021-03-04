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الرئيس السيسي: مباحثاتى مع رئيس غينيا بيساو عكست إرادتنا السياسية المشتركة

الخميس، 04 مارس 2021 12:42 م
الرئيس السيسي: مباحثاتى مع رئيس غينيا بيساو عكست إرادتنا السياسية المشتركة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس عمر إمبالو، رئيس غينيا بيساو، ضيفا على مصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر وغينيا بيساو، ومؤكداً أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.

وأكد الرئيس في مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم، الخميس، أن مباحثاته مع رئيس غينيا بيساو كانت مثمرة وبناءة، عكست ارادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، والانطلاق إلي آفاق أرحب وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار بين البلدين ونقل الخبرات، كما بحثا ملف مكافحة الإرهاب.


السيسى

الرئيس السيسى

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قصر الاتحادية

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